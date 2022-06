Eslovênia x Suécia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (02/06) pela Liga das Nações

As seleções Eslovênia x Suécia entram em campo hoje, quinta-feira (02/06), para disputar a primeira rodada da Liga das Nações. A partida tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Eslovênia x Suécia​​ ao vivo?

A partida Eslovênia x Suécia pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Eslovênia x Suécia chegam para o jogo?

A Eslovênia perdeu sua vaga na Copa do Mundo durante a fase de grupos das eliminatórias europeias, após ficar na 4° colocação do Grupo H e somar 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 12 gols sofridos. Depois, em amistosos, a equipe passou por dois empates: um de 1 a 1 com a Croácia e outro de 0 a 0 com o Catar.

Já a Suécia terminou a fase de grupos das eliminatórias da UEFA na vice-liderança do Grupo E. Nesta competição, a equipe registrou 5 vitórias, 3 derrotas, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. Nos playoffs, a seleção sueca venceu a República Tcheca por 1 a 0 e perdeu para a Polônia por 2 a 0.

Prováveis escalações

Eslovênia: Oblak; Blazic, Bijol e Brekalo; Kurtic, Karnicnik, Sikosek, Zajc, Gnezda e Lovric; Sporar. Técnico: Matjaž Kek.

Suécia: Olsen; Nilsson, Starfelt, Augustinsson e Krafth; Forsberg, Karlstroem, Olsson e Kulusevski; Isak e Quaison. Técnico: Janne Andersson.

Ficha técnica - Eslovênia x Suécia

Liga das Nações

Local: Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia

Data/horário: 02 de junho de 2022, às 15h45