República Tcheca x Suíça: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (02/06) pela Liga das Nações

As seleções República Tcheca x Suíça entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (02/06), para disputar a primeira rodada da Liga das Nações. A partida será realizada no Estádio Sinobo, a Arena Eden, em Praga, República Tcheca. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir República Tcheca x Suíça​ ao vivo?

A partida República Tcheca x Suíça pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como República Tcheca x Suíça chegam para o jogo?

A República Tcheca terminou a fase de grupos das eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo no 3° lugar do Grupo E e com um total de 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados e 9 gols sofridos. Depois, foi eliminado pela Suécia na repescagem, por 1 a 0. No dia 29 de março, a seleção jogou um amistoso contra Gales, que terminou em empate por 1 a 1.

Nas eliminatórias para a Copa, a Suíça permaneceu invicta e liderou o Grupo C com 5 vitórias, 3 empates, 15 gols marcados e 2 gols sofridos. Depois, em 2022, perdeu por 2 a 1 um amistoso contra a Inglaterra e empatou por 1 a 1 com o Kosovo.

Prováveis escalações

República Tcheca: Vaclík; Brabec, Zima e Jemelka; Coufal, Souček, Sadílek, Lingr e Jankto; Hložek e Kuchta. Técnico: Jaroslav Silhavy.

Suíça: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez; Zuber, Freuler, Xhaka e Vargas; Okafor e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Ficha técnica - República Tcheca x Suíça

Liga das Nações

Local: Estádio Sinobo, em Praga, República Tcheca

Data/horário: 02 de junho de 2022, às 15h45