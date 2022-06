Espanha x Portugal: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/06) pela Liga das Nações

As seleções Espanha x Portugal entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, quinta-feira (02/06), para disputar a primeira rodada da Liga das Nações. A partida acontece no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Espanha x Portugal ao vivo?

A partida Espanha x Portugal pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Espanha x Portugal chegam para o jogo?

Na fase de grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2022, Espanha liderou o grupo B com 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 15 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Neste ano, a seleção jogou apenas duas partidas amistosas, com uma vitória de 2 a 1 sobre a Albânia e outra de 5 a 0 contra a Islândia.

Portugal terminou a fase de grupos das eliminatórias da Copa na vice-liderança do Grupo A e com um acúmulo de 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 6 gols sofridos. Nos playoffs, venceu Turquia por 3 a 0 e Macedônia do Norte por 2 a 0.

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García e Jordi Alba; Busquets, Koke e Rodri; Gavi, Morata e Ferran Torres. Técnico: Luis García.

Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Danilo e Guerreiro; Bruno Fernandes, João Palhinha e Rúben Neves; Bernardo Silva, Ronaldo e Diogo Jota. Técnico: Fernando Manuel Santos.

Ficha técnica - Espanha x Portugal

Liga das Nações

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha

Data/horário: 02 de junho de 2022, às 15H45