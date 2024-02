Endrick perde pênalti e Brasil é derrotado pelo Paraguai no Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira enfrentou, nesta segunda-feira (5) o Paraguai no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, pela primeira rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico de futebol, realizado na Venezuela, resultando em uma derrota por 1 a 0. O gol decisivo foi marcado por Fabrizio Peralta.

A equipe brasileira, que já vinha apresentando atuações abaixo do esperado, não conseguiu superar as dificuldades e criou poucas oportunidades durante a partida. Mesmo tendo um pênalti a favor no primeiro tempo, Endrick desperdiçou a chance de igualar o placar.

A próxima oportunidade para a seleção brasileira se recuperar será na quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), quando enfrentará a Venezuela no Estádio Brigido Iriarte, em confronto válido pela segunda rodada do quadrangular final. Já o Paraguai terá pela frente a Argentina, no mesmo dia e local, às 17h (horário de Brasília), também pela segunda rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico.

Primeiro tempo

No decorrer do primeiro tempo, a equipe brasileira ficou aquém das expectativas. A Canarinho demonstrou dificuldades na troca de passes, permitindo que o Paraguai dominasse a posse de bola e se destacasse nas jogadas ofensivas pelo alto.

A desvantagem para o Paraguai foi consolidada após um escanteio aos 47 minutos, quando Vieira aproveitou o rebote, enviando um chute em direção à área. Peralta, livre de marcação, cabeceou para o fundo das redes, superando Mycael.

Mesmo com um desempenho abaixo do ideal, a seleção brasileira teve oportunidades para marcar. Endrick desperdiçou um pênalti e uma chance cara a cara com o goleiro. John Kennedy também não conseguiu converter uma oportunidade crucial dentro da área.

Segundo tempo

Na segunda metade do jogo, o Brasil não demonstrou inspiração para reverter o cenário desfavorável. A equipe continuou apresentando dificuldades, incapaz de ameaçar a meta defendida por Ángel González. A melhor chance surgiu nos minutos finais, com uma cabeçada de Lucas Fasson, porém a bola acabou indo para fora.