Emprestado pelo Remo, atacante Dioguinho é apresentado no Ferroviário-CE

O atacante Dioguinho chegou na tarde de terça-feira (10) em Fortaleza, onde foi apresentado como novo jogador do Ferroviário-CE. Emprestado pelo Remo, o jogador fica no Ferrão até o final da Série C 2021.

De acordo com a assessoria do clube cearense, Dioguinho já assinou contrato e aguarda regularização para estrear. Na manhã desta quarta, o jogador deve se juntar ao restante do elenco e realizará o primeiro treinamento com a equipe.

O atacante de 26 anos estava em litígio com a atual diretoria do Remo depois de ser flagrado em festas e casas de show de Belém. Antes da vitória do clube azulino sobre o CSA-AL, pela Série B, no dia 1° de agosto, imagens de Dioguinho circularam na web mostrando o jogador em balneários do Pará.

O Leão multou o atacante em 40% do salário e o afastou do grupo. Vale lembrar que o atleta possui contrato com o Remo até o final de 2022 com multa rescisória próxima de R$2 milhões.

O atacante é o vice-artilheiro do Remo em 2020 com seis gols marcados e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B deste ano. Com a camisa do Remo, Dioguinho atuou em 28 jogos.

No Ferroviário, Dioguinho se junta a outro ex-Remo, Edson Cariús, dispensado em julho deste ano após ser ameaçado por torcedores. Ambos enfrentarão o maior rival azulino, o Paysandu, pela Série C do Brasileirão.