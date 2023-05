Embalado no Parazão, Águia busca recuperar pontos na Série D contra o Humaitá-AC

Águia e Humaitá-AC se enfrentam neste domingo (28) pela 3ª rodada da Série D do Brasileiro. A partida será no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, a partir das 16h. O Azulão vai buscar se recuperar da derrota fora de casa no domingo passado, enquanto o time acreano quer seguir no embalo.

Mesmo derrotado na semana passada pelo São Raimundo-RR, em Roraima, a fase do Águia de Marabá é boa. A equipe foi com um time misto para Boa Vista em razão do jogo de ida da final do Parazão, no meio de semana. E a estratégia, até aqui, valeu a pena: os aguianos venceram o Remo na última quinta-feira e estão próximos de conquistar o inédito título estadual. Mas, hoje, a meta é se recuperar na Série D. E, para isso, Mathaus Sodré voltará a escalar aquilo que tem de melhor, sem poupar jogadores.

O mesmo não se pode dizer do Humaitá-AC. O técnico Maurício Carneiro não terá o atacante Ismael. O jogador de 31 anos está com um problema no pé e sequer viajou com a delegação para Marabá. Ele ainda não balançou as redes na temporada. Com isso, Jô, ex-Galvez-AC, deve assumir a vaga. O jovem de 25 anos estreou na derrota para o Nacional-AM, por 3 a 1, sendo o autor do gol de honra do Tourão no jogo.

Outros dois jogadores estão fora da partida: o zagueiro Diego e o meia Pisika, que não foram relacionados por decisão técnica.

Antes da terceira rodada começar, o Grupo A1 da Série D continha uma particularidade: todas as 8 equipes estavam empatadas com 3 pontos. Nos critérios de desempate, o Humaitá estava na vice-liderança e o Azulão era o quarto colocado, mas o jogo deste sábado, entre Nacional-AM e Princesa do Solimões-AM, já mexeu com a classificação.

FICHA TÉCNICA

Série D do Brasileiro (3ª rodada)

Águia de Marabá x Humaitá-AC

Local: Zinho Oliveira - Marabá (PA)

Horário: 16h

Árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT)

Assistente 1: Helcio Araujo Neves (PA)

Assistente 2: Carlos Eduardo Galeno Benevides (PA)

Provável Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro, Danilo Cirqueira, Carlos e Alan; Wander e Luam Parede. Técnico: Mathaus Sodré.

Provável Humaitá-AC: Babau, Cássio, Yarles, André Luiz, Caetano; Dudu, Pedrinho Índio, Felipinho, Aldair e Jô. Técnico: Maurício Carneiro.