Em preparação para competições diferentes, Castanhal e Capitão Poço duelam em amistoso

Em preparação para a Copa Verde, o Castanhal faz amistoso com a equipe do Capitão Poço, que se prepara para a Segundinha do Parazão. A partida, que ocorre neste sábado (2), às 16h, no estádio Rufino, terá a presença da torcida. O goleiro do Japiim Axel Lopes falou que o jogo é importante para o time por causa da preparação física. .

“São amistosos comuns que a gente já está acostumado a fazer. São importantes para nos manter com ritmo de jogo até a nossa estreia na copa verde. Está tudo dentro do normal. E vamos enfrentar uma equipe nova no cenário. Então, vamos fazer um grande jogo”, afirmou o jogador.

Tanto a Copa Verde como o Parazão vão começar em outubro. O Capitão Poço iniciou em 2019 como time amador, que tinha jogadores das cidades vizinhas, e se prepara para a primeira competição estadual da história do clube.

Sobre a presença do público, Axel disse que vai ser bom esse retorno que marca o reencontro com os torcedores, ainda que seja do adversário.. “É legal, nós de novo jogando com torcida. Acho que vai ser um amistoso legal, uma preparação importante, tem jogadores de qualidade lá também. Tem tudo para ser um grande jogo”, finalizou o jogador.

Os ingressos para o jogo estão sendo vendidos por R $10,00, no Salão Dheck Ek Sports. .