Em pleno Souza, Tuna Luso perde no tempo normal e nos pênaltis, e dá adeus à Série D

Mais uma vez a Tuna Luso morre na praia e é eliminada da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, com o apoio da torcida e na vantagem do placar agregado, o time fez um jogo mediano e acabou derrotado no tempo normal por 1 a 0, levando a decisão para as penalidades máximas, onde novamente foi derrotada, desta vez por 5 a 4, dando adeus à competição. No jogo de ida, os lusos venceram por 3 a 2 e jogavam com a vantagem do empate.

No primeiro tempo, foi o Maranhão quem dominou as ações. Apesar de estar em desvantagem no placar agregado, a equipe causou problemas à defesa da Tuna Luso, que permitiu várias oportunidades de ataque para o time maranhense. O Bode esteve próximo de marcar em diversas ocasiões, com tentativas de Fabrício aos 9 minutos, Jorge aos 22, Fabrício novamente aos 31, Jorge mais uma vez aos 37, e Passira aos 42.

Todas essas jogadas foram defendidas com excelência por Rafael, goleiro da Tuna, que teve apenas uma chance clara de defesa quando Pedrinho chutou de fora da área aos 47 minutos. Por outro lado, o Maranhão fez uma das melhores exibições fora de casa nesta Série D, trabalhando coletivamente as jogadas, sem abrir espaços no sistema defensivo.

SAIBA MAIS



Na segunda etapa a pressão se manteve inalterada, enquanto a Tuna seguia perdida em campo, criando poucas oportunidades, com um time aparentemente desentrosado, mesmo com peças experientes em campo. Quem mais trabalhou no time paraense foi o goleiro Rafael. Aos 7, Ronald tocou por elevação para Passira, que invadiu a grande área, e tentou encobrir o goleiro. Rafael teve que se esticar todo para afastar com as pontas dos dedos.

As reações da Tuna eram poucas e tímidas. Aos 29, Raílson levantou a bola na área do Maranhão, e Dedé subiu para o cabeceio. Bola passou por cima do gol, com perigo real. Apesar dos esforços de Rafael, a Tuna acabou sucumbindo à pressão e tomou o gol que não poderia tomar, isso aos 34 do segundo tempo. Rafael aproveitou escorada de Henrique, dominou na entrada da área e mandou um torpedo indefensável, abrindo o placar a favor do MAC.

O Maranhão ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 50 minutos. Rodriguinho bateu no canto direito do goleiro, que fez a defesa em dois tempos. No placar final agregado, os dois times empataram em 3 a 3, forçando a decisão nos pênaltis. Raílson, Paulo Rangel, Cássio e Hugo fizeram para a Tuna, enquanto Leone, Passira, Capote, Cavi e Nathan marcaram para o Maranhão. A única cobrança desperdiçada foi a de Samuel, diretamente responsável pela eliminação tunante em pleno estádio do Souza.