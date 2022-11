Em novo formato, FPF realiza sorteio dos grupos para o Campeonato Paraense de 2023; veja mais

A Federação Paraense de Futebol (FPF) define nesta segunda-feira (14) a composição dos grupos para a primeira fase do Parazão 2023, que terá início no próximo dia 21 de janeiro. Os 12 clubes classificados para a edição de número 115, foram divididos em três grupos de quatro membros, mas a forma de classificação à fase seguinte foi alterada, conforme escolha dos clubes, e agora os classificados serão definidos de forma geral.

Para este ano, Clube do Remo, Paysandu e Tuna Luso seguem como cabeça de chave, obedecendo o critério de classificação do último Parazão, onde os azulinos foram os campeões, seguidos do Papão e da Águia em terceiro. Os demais times foram colocados em potes, que serão sorteados para compor os grupos.

Pote 1 – Itupiranga, Águia de Marabá e Independente de Tucuruí;

Pote 2 – Bragantino, Vice-campeão da Série B (São Francisco ou Cametá) e Tapajós;

Pote 3 – Campeão da Série B (São Francisco ou Cametá), Castanhal e Caeté.

Outra novidade para 2023 é o retorno do principal estádio do Pará. Depois de uma forma iniciada em fevereiro de 2020, o Mangueirão deverá ser entregue à população entre o final de fevereiro e o início de março. À pedido do governador Helder Barbalho, o retorno triunfal do Colosso do Benguí será em um clássico Re x Pa.

Além disso, conforme frisou a FPF, o Parazão deste ano contará com um recurso a mais, a utilização do árbitro de vídeo (VAR) na grande final.