Em noite inspirada dos goleiros, Flamengo e Internacional empatam sem gols no Maracanã; veja mais

Em um jogo corrido, com mais de 30 finalizações, Flamengo e Internacional se enfrentaram na noite desta quarta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times bem que tentaram, mas a inspiração dos goleiros e a falta de pontaria impediu a abertura do placar, que terminou num amargo 0 a 0. Para o Colorado, o resultado o manteve na vice-liderança da Série A, enquanto o Flamengo fica mais distante do G4.

Graças às atuações dos goleiros Santos e Keiller, os times deixaram o maraca na mesma situação em que entraram. O Flamengo é o quinto colocado, com 49 pontos, enquanto o Internacional segue com 54, na segunda posição, nove a menos que o Palmeiras, líder do Brasileirão. Na próxima rodada os rubro-negros enfrentam o Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Colorado recebe o Goiás, no estádio Beira-Rio.

O primeiro tempo foi agitado, muito ataque sobre a defesa, mesmo com o placar inalterado. Foi o time de Dorival Júnior que tomou a iniciativa de partir para o ataque, determinando um ritmo de jogo forte, centrado nas investidas do meia Arrascaeta. Desta vez, as jogadas pelas laterais não foram incessantes. Talvez tenha faltado capricho, diante dos 10 chutes a gols só no primeiro tempo. Quando a pontaria não falhava, os goleiros estavam atentos, sobretudo Keiller.

Enquanto o Flamengo pressionava pelo meio, o Inter corria muito para aproveitar os contra-ataques, em especial pelo lado esquerdo, com Alemão. O problema esteve na boa atuação de Santos, que trabalhou menos, mas impediu várias oportunidades do visitante.

Na volta do intervalo, o cenário seguiu parecido, com jogo aberto e boas chances de finalização. Logo no início, os dois times tiveram uma chance para cada, com Alemão e Alan Patrick tabelando para cima de Rodinei e por pouco não abriu o placar, mas lá estava Santos para fazer uma bonita intervenção.

A resposta do Mengão foi imediata e saiu após cruzamento de Matheuzinho em direção a Gabigol, ao passo que Keiller também provou estar em noite inspirada para fazer a defesa. Os dois técnicos fizeram algumas mudanças e o Flamengo soube aproveitar melhor. A partir dos 25 minutos, o Mengão pressionou bastante, com direito a 19 finalizações, contra 16 do Inter, sem, no entanto, atingir o fundo das redes.

Ficha Técnica:

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Renda/Público: R$ 1.883.571,00 / 41.279 pagantes / 43.710 presentes

Cartão amarelo: David Luiz e Thiago Maia (FLA); Pedro Henrique (INT)

Flamengo: Santos; Rodinei (Matheuzinho, 15'/2ºT), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal, 15'/2ºT), Everton Ribeiro (Matheus França, 38'/2ºT e Arrascaeta (Everton Cebolinha, 15'/2ºT); Gabi e Pedro.

Técnico: Dorival Júnior

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado (Thauan Lara, 34'/2ºT) e Renê; Liziero, Edenilson, Alan Patrick (Lucas Ramos, 30'/2ºT) e Maurício (Rodrigo Moledo, 20'/2ºT); Pedro Henrique (Braian Romero, 20'/2ºT) e Alemão (Estevão, 30'/2ºT).

Técnico: Mano Menezes