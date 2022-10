Internacional encara o Flamengo no Maracanã, disposto a diminuir diferença para o líder Palmeiras

Flamengo e Internacional entram em campo nesta quarta-feira, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo acontece no gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30. Em campo, o Colorado deseja manter a vice-liderança na tabela, enquanto o Mengão quer entrar no G4 da competição.

Hoje, o Flamengo está em quinto colocado, embora a prioridade no momento seja as finais da Copa do Brasil e Libertadores da América, todas neste mês. A ideia central dos rubro-negros é somar pontos para terminar a competição na melhor posição possível e manter o time em um nível técnico elevado e segurar o ritmo de jogo.

Do outro lado, o Inter quer se manter na zona classificatória da Libertadores e, quem sabe, diminuir a diferença para o líder da competição, o Palmeiras. Outro fato positivo dos visitantes é a invencibilidade de quase dois meses, ou nove jogos sem derrota. Foram seis vitórias e três empates neste período.

Entre os dois times há o fator equilíbrio. Nos últimos 10 confrontos, foram, quatro vitórias para cada lado e dois empates. Em campo, o técnico Dorival Júnior deve manter a força máxima do time, que tem a volta de David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís e João Gomes. O Mengão deve entrar em campo com Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Os desfalques do time ficam por conta de Erick Pulga, que segue em tratamento após uma lesão no tornozelo esquerdo; Bruno Henrique e Rodrigo Caio, ambos em tratamento pós-cirúrgico e seguem fora da temporada. Estão pendurados os jogadores Vidal, Thiago Maia e Diego.

Já o técnico Mano Menezes terá algumas modificações em sua onzena, disposto a arrancar os três pontos em pleno Maraca. O técnico do Inter tem a volta de Gabriel Mercado, formando dupla de zaga com Vitão. Devem entrar no meio-campo Liziero e Edenilson, nos lugares de Gabriel e Johnny. Outra novidade deve ser no gol, com a entrada de Keiller.

Assim, tudo indica que o Internacional deve entrar em campo com a seguinte escalação: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Liziero, Edenilson, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão. Seguem correndo risco de suspensão Taison, Alan Patrick, Liziero, Thauan Lara, Gabriel, Kaique Rocha, Keiller e Maurício, todos pendurados com dois cartões amarelos.

O jogo desta quarta-feira será comandado pelo árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). O árbitro responsável pela análise do VAR será o paranaense Adriano Milczvski (PR).