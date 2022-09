Flamengo notifica jornalista que aconselhou atletas do Corinthians a darem 'porrada' em Arrascaeta

O Flamengo decidiu notificar, por meio do departamento jurídico do clube, o comentarista Mano. Na última semana, ele aconselhou os volantes Du Queiroz e Fausto Vera, do Corinthians, a "darem uma porrada" em Arrascaeta. As equipes se enfrentam na final da Copa do Brasil.

Durante o programa "Papo Reto", no "Canal do Benja", no YouTube, o jornalista deu essa sugestão aos jogadores do Corinthians. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, disse que Mano praticou "ilícito de incitação pública de crime" com as declarações, e o mesmo deve se retratar formalmente.

"Jornalista pregando violência no futebol para lesionar um atleta.. Para mim, esse jornalista pratica ilícito de incitação pública de crime. Porque provocar lesão corporal intencionalmente é isso. O Flamengo vai notificar esse cidadão para que ele se retrate formalmente, sob pena de adotar medida judicial", publicou no Twitter. "Não tive tempo de ver isso antes, mas não podemos deixar passar. Um jogo de futebol não é uma guerra e esse tipo de conduta pretende mostrar que vale tudo. Péssimo. Falta de respeito e de responsabilidade", concluiu.

Após a repercussão negativa do caso, Mano, por meio de um vídeo em suas redes sociais, Mano esclareceu suas falas polêmicas e pediu desculpa a Arrascaeta na sexta. Ele ponderou a situação e disse que foi mal interpretado pelas pessoas - veja a declaração completa aqui