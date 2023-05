Em Marabá, Águia recebe o Princesa-AM na primeira rodada da Série D; veja

Neste domingo começa a campanha do Águia de Marabá na Série D do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas de hoje, o time recebe o Princesa-AM, na rodada de abertura da competição. A estreia em casa promete ser de casa cheia, graças a "Lula de mel" vivida entre o clube e a torcida, desde a classificação para disputar, pela terceira vez, a final do Parazão.

O Azulão Marabaense certamente vive um dos melhores momentos nos últimos anos. Classificado para a decisão do estadual, o time vem de uma brava campanha na Copa do Brasil, onde conseguiu avançar até a terceira fase, passando por ninguém menos que o Goiás, time de Série A com maior poderio econômico.

Depois do último encontro entre a torcida e o time, o elenco aguiano vem se preparando para manter o ritmo na Série D, contando sobretudo com a experiência do goleiro Axel Lopes, sem dúvida a maior referência do elenco. Além dele, Mathaus Sodré terá os demais titulares à disposição, como os atacantes Alan Maia e Luam Parede, o artilheiro do time na temporada, com 4 gols.

Do outro lado, o Princesa retorna ao Pará, depois de cair nas quartas de final da Copa Verde, diante do Paysandu. No Barezão, o Tubarão do Norte ficou com o terceiro lugar, enquanto foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil pelo Ituano-SP.

Para a disputa da Série D, o clube recebeu ainda dois reforços: o meia Banguelê, de 27 anos, com passagem recente pelo Madureira (RJ), o lateral-direito Jonas, de 26 anos e o Moto Club (MA) como trabalho mais recente, além do meia Marcelinho, veterano de 38 anos, e o atacante Luquinhas, de 19. Eles já foram regularizados e participaram da atividade com bola no sábado, que definiu os 11 titulares.

Ficha Técnica:

Data: 07/05/2023

Local: estádio Zinho Oliveira

Hora: 16h

Árbitro: Jose Jaini Oliveira Bispo (AL)

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso (PA) e Acacio Menezes Leao (PA)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro, Patrick, Danilo, Wander; Alan Maia e Luam Parede.

Técnico: Mathaus Sodré

Princesa-AM: Waldson; Tico, Eric, Ivanzinho, Rodolfo; Wesley, Koffi, Bombado, Juninho; Aleílson e Jonas.

Técnico: Aderbal Lana