Em jogo do Grêmio, comentarista desmaia durante transmissão; vídeo

O comentarista Farid Germano Filho desmaiou durante a transmissão da partida entre Grêmio e Brasil de Pelotas pelo Gaúchão, que terminou com placar de 1 a 0 para o Tricolor dos Pampas. Na noite da última quarta-feira (25), na Arena do Grêmio, o jornalista teve uma queda de pressão e caiu, batendo a cabeça no ombro de um dos colegas.

VEJA MAIS

Horas depois, Farid usou seu perfil no Twitter para tranquilizar a todos e explicar o que havia acontecido.