Em jogo contra o racismo, Brasil encara Guiné no primeiro amistoso de 2023

Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (17) para o primeiro amistoso da Data Fifa de junho. O jogo acontecerá no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em Barcelona (ESP). O Brasil enfrentará Guiné, com a partida começando às 16h30.

O amistoso será marcado por diversas ações de combate ao racismo, sendo uma delas o uniforme da Seleção. Conforme o planejamento da CBF, a Canarinho disputará o primeiro tempo vestindo um uniforme completamente preto, retornando à tradicional Amarelinha na segunda etapa.

A equipe brasileira será comandada por Ramon Menezes, que continua no cargo de técnico interino, uma vez que ainda não foi definido o treinador definitivo para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Em sua segunda partida no comando da Seleção principal, Ramon realizará mudanças na equipe brasileira. As novidades serão vistas na lateral-esquerda e no meio-campo. Alex Telles ficará no banco de reservas, enquanto Ayrton Lucas, jogador do Flamengo, deve iniciar entre os titulares. No meio-campo, Lucas Paquetá dará lugar a Joelinton, atleta do Newcastle. O volante Casemiro, do Manchester United, será o capitão da equipe brasileira no jogo.

No último treino antes do amistoso, o goleiro Alisson saiu de campo com dores em um dos dedos da mão esquerda, deixando sua participação na partida em dúvida. Caso não esteja disponível para atuar, Weverton, do Palmeiras, será o titular no gol da Seleção.

Já a seleção de Guiné, que está disputando as Eliminatórias da Copa das Nações Africanas, chega com certa desconfiança para enfrentar o Brasil, que é favorito no confronto. Isso ocorre porque Guiné perdeu por 2 a 1 para o Egito na última quarta-feira. No entanto, a equipe de Kaba Diawara aposta em Keita, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Werder Bremen (ALE), para surpreender os brasileiros e buscar a vitória na Espanha. Além disso, a seleção africana confia no bom momento do atacante Guirassy, destaque do Stuttgart, que se manteve na elite do futebol alemão.

Para o amistoso contra o Brasil, Guiné não contará com o zagueiro Diakhaby, do Valencia, devido a uma lesão ocorrida durante a semana. Dessa forma, Mohamed Camara deve ser escalado para jogar ao lado de Sow.

Após o jogo contra Guiné, a Seleção Brasileira viajará para Portugal, onde enfrentará Senegal, liderado por Sadio Mané, na terça-feira, também às 16h30, em Lisboa.