Em evento marcado por grandes lutas, Khabib finaliza Justin Gaethje no UFC 254 e anuncia aposentadoria

Toda expectativa criada em torno do UFC 254 foi correspondida. O evento realizado neste sábado (24), na "ilha da luta", em Abu Dhabi (EAU), contou com ótimos combates e um momento especial após a disputa de cinturão peso-leve entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gaethje, que terminou com vitória do russo e um anúncio de aposentadoria - para a surpresa de muitos. Khabib disse, ainda no octógono, que não poderia mais voltar ao cage sem seu pai, que morreu em julho vítima de complicações da Covid-19. Abdulmanap, além de pai, era treinador, mentor e ídolo do campeão.

No co-main event, Robert Whittaker bateu Jared Cannonnier por decisão unânime em sólida atuação e se recoloca na rota do cinturão peso-médio. Já Alex Cowboy, único brasileiro em ação, acabou finalizado.

Khabib finaliza Gaethje e se aposentaNo seu retorno ao octógono desde o falecimento do pai, Abdulmanap Nurmagomedov, em julho, por complicações em decorrência do novo coronavírus, Khabib Nurmagomedov mostrou que segue afiado. O russo impôs seu jogo diante de Justin Gaethje desde o início do confronto, deixando o americano visivelmente cansado já no primeiro round. No segundo assalto, não teve jeito. Khabib conseguiu a queda, foi pra montada e atacou no triângulo, anotando uma linda finalização na disputa pelo cinturão peso-leve.

Bastante emocionado em entrevista após a luta, o russo, aos 32 anos, anunciou sua aposentadoria do MMA, alegando que não sente mais motivação para competir depois da morte do pai. "The Eagle" deixe o esporte invicto e com incríveis 29 vitórias no cartel. Certamente um dos maiores do MMA mundial.

Whittaker bate Cannonnier e mira títuloDepois de um curto período de estudo, Jared Cannonnier e Robert Whittaker começaram a mostrar seus respectivos arsenais de golpes no co-main event do UFC 254. Enquanto o americano apostava nos chutes, Whittaker - ex-campeão peso-médio - respondia com jabs de esquerda, mostrando leve superioridade.

No terceiro e último assalto, uma canelada na cabeça desmontou Cannonnier, e Whittaker foi com tudo pra cima para definir a luta. O neozelandês conseguiu a montada, passou para as costas e quase encaixou o mata-leão, mas o "Killa Gorilla" resistiu. No fim, os jurados deram vitória por decisão unânime para Robert Whittaker, que com dois resultados positivos seguidos, se coloca - provavelmente - como próximo desafiante de Israel Adesanya, atual campeão e justamente para quem "The Reaper" perdeu o título.

Card principal tem grandes lutas em Abu DhabiNos quatro combates que abriram o card principal na "ilha da luta", quatro triunfos através da via rápida. O grande destaque, porém, ficou para Phil Hawes. Estreando no Ultimate, o peso-médio americano - contratado recentemente pelo Contender Series - precisou de apenas 18 segundos para literalmente atropelar Jacob Malkoun com uma forte combinação em pé. Já na revanche entre Magomed Ankalaev e Ion Cutelaba, novo triunfo do meio-pesado russo, desta vez sem deixar dúvidas. Depois de acertar um contragolpe, coube a Ankalaev apenas completar o trabalho no ground and pound.

Pelo peso mosca feminino, Lauren Murphy confirmou seu favoritismo finalizando Liliya Shakirova com um mata-leão. Agora com quatro vitórias seguidas, a americana se aproxima de uma disputa de título na categoria. Por fim, no duelo que antecedeu os principais do evento, Alexander Volkov comemorou seu aniversário - ele fez 32 anos neste sábado - em grande estilo ao vencer Walt Harris por nocaute técnico.

Alex Cowboy é finalizado por estreanteLogo no início da luta, válida pela divisão dos meio-médios, Alex Cowboy tomou um susto com um cruzado conectado pelo cazaque Shavkat Rakhmonov, mas resistiu bem. Na sequência do primeiro round, o duelo esfriou, com os dois atletas medindo força na grade em busca da queda. E foi justamente em uma tentativa de queda que o "Cowboy" - único brasileiro presente no evento - deixou o pescoço exposto e Rakhmonov, vendo a oportunidade da guilhotina, não perdoou. Foi a 13ª vitória do cazaque, que fez sua estreia no UFC e segue invicto no MMA. Já Alex Cowboy voltou a perder após engatar duas vitórias.

Alvarez e Tuivasa brilham no card preliminarO UFC 254 começou a "mil por hora", com uma rápida vitória por finalização de Joel Alvarez contra Alexander Yakovlev. Na especialidade da casa, o peso-leve espanhol não perdeu tempo e, com uma justa chave de braço, despachou Yakovlev para somar seu 18º triunfo no MMA profissional, o 16º por finalização.

Em seguida, foi a vez de Miranda Maverick, através de uma cotovelada certeira, superar Liana Jojua por nocaute técnico (interrupção médica) no primeiro round. Com um corte profundo no nariz, Jojua foi impedida pelos médicos de retornar ao octógono. Também no primeiro assalto, Tai Tuivasa derrotou Stefan Struve, em combate pelo peso pesado. Depois de encurralar o "gigante" Struve (2,13m de altura) na grade, Tuivasa encaixou uma forte sequência e um uppercut certeiro para voltar a vencer após três derrotas.

Completando os destaques do card preliminar, Casey Kenney e Nathaniel Wood fizeram um animado confronto em peso casado, que terminou com o triunfo de Kenney por decisão unânime dos jurados. Os dois lutadores deram tudo de si, mas sempre um passo à frente, Kenney mereceu o resultado positivo.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC 254Ilha da Luta, Abu Dhabi (EAU)Sábado, 24 de outubro de 2020

Card principalKhabib Nurmagomedov finalizou Justin Gaethje com um triângulo no 2RRobert Whittaker derrotou Jared Cannonnier por decisão unânime dos juradosAlexander Volkov derrotou Walt Harris por nocaute técnico no 2RPhil Hawes derrotou Jacob Malkoun por nocaute no 1RLauren Murphy finalizou Liliya Shakirova com um mata-leão no 2RMagomed Ankalaev derrotou Ion Cutelaba por nocaute no 1R

Card preliminar Tai Tuivasa derrotou Stefan Struve por nocaute no 1RCasey Kenney derrotou Nathaniel Wood por decisão unânime dos juradosShavkat Rakhmonov finalizou Alex Cowboy com uma guilhotina no 1RSam Alvey e Da Un Jung empataram após decisão dividida dos juradosMiranda Maverick derrotou Liana Jojua por nocaute técnico (interrupção médica) no 1RJoel Alvarez finalizou Alexander Yakovlev com uma chave de braço no 1R