Em casa: Águia empata com o Nacional-AM e deixa escapar liderança do grupo 1 na Série D

Após um empate sem gols contra a Tuna Luso, o Águia de Marabá precisava da vitória, mas acabou perdendo dois pontos preciosos, ao empatar com o Nacional-AM, na noite desta quarta-feira (7) em Marabá. O resultado de 1 a 1 manteve o time na vice-liderança do grupo 1, com 11 pontos. Na próxima rodada o Azulão enfrenta o Trem-AP, em Macapá.

A primeira etapa do jogo foi de muita igualdade nas ações, com os dois times alternando a posse de bola e procurando espaços para finalizar. Foi o Azulão, no entanto, o primeiro a assustar o adversário, isso aos 11 minutos, quando Bruno Limão cruzou na área Luan Santos, mas a conclusão foi equivocada e o voleio ensaiado acabou desorientado. Tempos depois foi a vez de Bruno Limão cobrar falta na grande área. Betão ajustou para o complemento de Luan Santos, mas a arbitragem assinou o impedimento.

Até ali, o Azulão começava a se sobressair, até que os donos da casa ganharam uma penalidade máxima, batida por Evandro. Apesar do bom momento, o goleiro Jonathan defendeu e impediu a abertura do placar, que só foi inaugurado pelo próprio Nacional, aos 43 da etapa inicial. Em contra-ataque rápido, Ítalo ajeitou para Wendel Nery marcar o primeiro em favor do time amazonense.

SAIBA MAIS



Aos poucos o Águia passou a inverter a situação, criando mais oportunidades no setor ofensivo. Aos 12, Bruno Limão driblou Gilmar e acabou recebendo falta dentro da área, abrindo outro tiro direto, desta vez convertido por Bruno Limão, empatando a partida em 1 a 1. Com o empate, a torcida cresceu e o time também ganhou confiança para sufocar o Nacional. Luan Santos deu bastante trabalho e foi acionado diversas vezes. Taticamente, os dois treinadores fizeram algumas mudanças para deixar o jogo mais ofensivo.

Do lado marabaense entraram Alex Chander e Adauto, enquanto o Nacional veio com Iago e Gabriel. O empate momentâneo não ajudava os marabaenses, que viam o adversário se reafirmar na primeira posição do grupo 1. Por isso, o jogo da equipe ficou mais aberto, se expondo para pressionar o adversário que a essa altura administrava o empate, até que a arbitragem decretasse o fim da partida e o empate em 1 a 1.