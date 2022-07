Em busca de reposição para a zaga, Chelsea avança em negociação por Koulibaly, do Napoli

O Chelsea está ativo na busca por novas opções defensivas para a temporada 2022/2023. A equipe, treinada pelo alemão Thomas Tuchel, tem um novo alvo para a zaga: o senegalês Kalidou Koulibaly, do Napoli. Outro nome que segue em pauta nos Blues é Nathan Ake, formado no clube azul de Londres, mas que atualmente pertence ao Manchester City.

Vejas lances de Koulibaly:

Os reforços visam repor as recentes saídas de Antonio Rudiger e Andreas Christensen, zagueiros cujos destinos são Real Madrid e Barcelona, respectivamente. No caso de Koulibaly, que está em seu último ano de contrato com o Napoli, a oferta gira em torno de 40 milhões de euros.

Apesar de ser ídolo no clube italiano, o defensor de 31 anos está de saída em busca de novos horizontes. O zagueiro atua no Napoli desde 2014. A negociação também interessa a equipe alviceleste, já que, por estar em seu último ano de contrato, poderia sair de graça em junho de 2023.

Ainda há esperança

Mais um nome que está na lista de Tuchel para a zaga é o holandês Matthijs de Ligt, da Juventus, que, por sua vês, prefere uma transferência para o Bayern de Munique. Por isso, neste momento, Koulibaly se tornou prioridade, já que as negociações pelo senegalês avançaram nos últimos dias.