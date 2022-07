Presidente do Lecce, da Itália, é ameaçado de morte com cabeças de porcos

Saverio Sticchi Damiani, presidente do Lecce - clube que foi campeão da Série B da Itália na última temporada - foi ameaçado de morte na manhã da última terça-feira (12). O motivo ainda não está claro e o caso está sob a investigação da polícia. A intimidação ainda contou com um tom cinematográfico: os bilhetes ameaçadores foram deixados em dois endereços acompanhados de cabeças de porcos.

Os "recados" foram colocados em dois locais: um em frente à casa de Damiani; e outro diante do escritório de advocacia do qual é sócio.

O Lecce é o atual campeão da Segunda Divisão da Itália, título que foi conquistado em maio. O clube está agora em etapa de pré-temporada se preparando para o retorno à Série A italiana, prevista para começar no segundo semestre.

O Lecce é o atual campeão da segunda divisão da Itália (Anza e Marco Lezzi/Lecce)

Investigação

Ainda não se sabe se a ameaça se deu por questões relacionadas ao clube ou à vida pessoal Saverio Sticchi Damiani, o mandatário do Lecce. Mas, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, sabe-se que recados intimidatórios também foram entregues em maio a Luciano Barbetta, empresário do ramo têxtil que investiu no clube. A "coincidência" está sendo investigada pelas autoridades.

Carlo Salvemini, prefeito de Lecce, expressou solidariedade a Damiani e afirmou que "a cidade está ao lado" do dirigente e sua família. "Vamos mandar as intimidações de volta ao remetente", afirmou.

Além de presidente do clube, Damiani também é advogado e professor universitário.