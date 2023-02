Em bom momento, Rony marca contra RB Bragantino e alcança média de 5 gols em 5 jogos no Paulistão

Destaque do Palmeiras, Rony, atacante paraense, marcou um gol de cabeça na vitória do verdão contra o RB Bragantino por 2x0, pelo Campeonato Paulista, na última quarta-feira (22). Com o gol, o jogador já é considerado artilheiro e alcançou a média de 5 gols em 5 jogos pelo clube no Paulistão.

Pra alcançar a média, nos jogos anteriores Rony marcou 2 no clássico contra o Corinthians, que resultou em um empate de 2x2; marcou 1 na vitória por 1x0 contra o Água Santa e marcou 1 nos acréscimos do primeiro tempo na vitória por 3x1 contra o Santos.

VEJA MAIS

No Allianz Parque, o atacante marcou a média abrindo o placar do jogo com um gol de cabeça e no final da partida deu uma assistência para que Bruno Lopes fizesse mais um, garantindo a vitória do Palmeiras. Ainda no começo do jogo, o camisa 10 quase foi expulso depois de se enrolar com Natan, do Bragantino, em uma disputa pelo meio e ser derrubado acertando o peito do adversário com as travas da chuteira. O lance foi conferido no VAR e o juiz decidiu dar apenas cartão amarelo para o atacante.

Com a vitória, o Palmeiras alcançou 24 pontos e garantiu a liderança do Grupo D e da classificação geral do Paulistão. O próximo jogo do verdão será contra o Ferroviária no domingo (26), na penúltima rodada do Campeonato, também no Allianz Parque.



Carreira

Paraense, natural de Magalhães Barata, município do Oeste do estado, Rony começou a carreira pelo Clube do Remo e desde então passou pelo Cruzeiro, foi emprestado ao Náutico, jogou pelo Albirex Niigata do Japão, e retornou ao Brasil para jogar no Atlético Paranaense. Foi anunciado como nova contratação pelo Palmeiras em 2020, onde começou como camisa 11 e a partir daí a carreira deslanchou. Já ganhou duas vezes o Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e dois títulos da Copa Libertadores da América. Atualmente é o camisa 10 do time e uma das principais peças do clube paulista.