Eintracht x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Eintracht Frankfurt x Tottenham disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eintracht x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Tottenham é o 5° colocado da Champions League e acumula 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 15 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Eintracht Frankfurt está em 33° lugar e soma 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, 10 gols marcados e 19 gols sofridos.

VEJA MAIS

Eintracht x Tottenham: prováveis escalações

Eintracht: Kauã Santos; Aurèle Amenda, Robin Koch e Nnamdi Collins; Nathaniel Brown, Fares Chaibi, Ellyes Skhiri e Rasmus Kristensen; Ritsu Doan e Mario Götze; Ansgar Knauff. Técnico: Dennis Schmitt.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Micky van de Vem, Cristian Romero e Kevin Danso; Kevin Danso, Djed Spence, Yves Bissouma, Archie Gray e Pedro Porro; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA

Eintracht Frankfurt x Tottenham

Champions League

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h