Dupla Re-Pa adere à campanha em favor da vacinação infantil contra a covid-19

Paysandu e Remo aderiram à campanha Minha Criança Vacinada, uma realização do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT/PA). Ambos os clubes demonstraram apoio à vacinação infantil contra a covid-19. Vale lembrar, na última sexta-feira (7), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que 1.151.403 crianças entre 5 e 11 anos estão aptas a serem vacinadas.

A previsão do Ministério da Saúde é que até 13 de janeiro chegue ao Brasil o primeiro lote com imunizantes que serão destinados para a faixa de idade. São esperados 1,2 milhão de vacinas da Pfizer. Se as doses destinadas ao Estado não forem suficientes, o governador Helder Barbalho garantiu, em pronunciamento feito pelas redes sociais na última quinta-feira (6), que o governo estadual comprará as vacinas necessárias.