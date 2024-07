Dunga e esposa deixam o hospital após acidente de carro no Paraná

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, e a esposa dele, Evanir Miller da Silva Verri, receberam alta hospitalar na manhã deste domingo (14). O casal estava internado desde o início da tarde sábado após acidente de trânsito.

A alta de Dunga e Evanir foi confirmada pelo Hospital Angelina Caron. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O carro em que eles estavamcapotou no quilômetro 39 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba.

Dunga e Evanir tiveram ferimentos leves.

"A todos que se preocuparam e deram apoio à família; ao motorista de uma carreta que imediatamente colaborou com os primeiros atendimentos, no momento do acidente; e ao Hospital Angelina Caron, que nos ofereceu uma ótima estrutura e onde fomos muito bem atendidos pela equipe", disse Bruno Verri, filho do casal.

A PRF informou que o veículo era conduzido por Dunga e chovia na hora do capotamento. A suspeita é que ele tenha perdido o controle da direção. A região, com muitas curvas, é conhecida pelo risco de acidentes.

À RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a polícia informou que Dunga e a esposa tinham saído de São Paulo e seguiam para Curitiba quando capotaram. O acidente ocorreu na BR-116, por volta das 12h30 (de Brasília), quando o carro saiu da pista e capotou.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais fizeram teste de bafômetro nas vítimas e o resultado foi negativo.