Dois jogos abrem a 4ª rodada do Parazão 2025 neste sábado (01/01)

O Campeonato Paraense já chegou à 4ª rodada da primeira fase, e dois jogos abrem a disputa neste final de semana. Primeiro Tuna Luso e Cametá se enfrentam no Souza, em Belém, às 10h, enquanto Caeté e Independente se enfrentam no Estádio Francisco Silva, em Augusto Corrêa, às 15h30, ambas as partidas serão neste sábado (01/02).

A Tuna chega para a partida na 5ª colocação da tabela, com 4 pontos, após ter sido derrotada pelo Paysandu, por 2 a 1, na rodada anterior. Agora a Lusa precisa vencer o Cametá, que está na sua cola, na 6ª colocação, com os mesmos 4 pontos, para tentar garantir uma vaga na próxima fase da competição.

Na tarde do sábado, o lanterna do Parazão, Caeté busca o primeiro ponto da rodada, após três derrotas, contra o Independente, 7º colocado da tabela, com 4 pontos. Com Léo Goiano, novo treinador, o Guerreiro Caeteuara quer reverter o cenário negativo na competição.

Ficha técnica

Tuna x Cametá

Data: sábado (01/02)

Hora: 10h

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém

Caeté x Independente

Data: sábado (01/02)

Hora: 15h30

Local: Estádio Francisco Paulo Tavares Silva, em Augusto Corrêa