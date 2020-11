Diretoria e ex-presidente do Remo lamentam a morte de Antônio Maciel

Vítima de complicações por conta da covid-19, o falecimento do advogado e ex-presidente da Assembleia Geral do Paysandu gerou comoção nas redes sociais. O Remo se manifestou através de suas redes sociais e lamentou a morte de Maciel.

Em postagem no Twitter, o Remo se solidarizou com familiares e amigos do advogado.

“O Clube do Remo lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente da Assembleia Geral do Paysandu, Antônio Maciel. Desejamos força aos seus amigos e familiares neste momento”, publicou.

O ex-presidente do Remo e advogado André Cavalcante também lamentou a morte do companheiro de profissão em sua conta no Twitter.

“Meu Deus, que notícia terrível. Conheci o Dr. Antônio Maciel militando no TJD pelo seu clube de coração. Sempre foi cordial e educado quando nos encontrávamos. Que Deus o receba em sua luz e conforte a todos os seus familiares. Meus pêsames a todos os bicolores pela perda”, escreveu.

Antônio Maciel tinha 58 anos e era candidato à presidência do Paysandu pela chapa “Reconstruir com Transparência”. Na noite de ontem encerrou o prazo de inscrição para concorrer ao pleito, porém a chapa protocolou um pedido de prorrogação do prazo para o próximo dia 10 de novembro, já que Antônio Maciel estava internado, mas Maciel faleceu no fim da noite de ontem (3).