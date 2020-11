Cortejo do corpo de candidato à presidência do Paysandu receberá homenagem na Curuzu

O corpo do ex-presidente da Assembleia Geral do Paysandu Antônio Maciel não será velado por conta da covid-19. O sepultamento ocorre ainda na manhã desta quarta-feira (4), em um cemitério localizado em Ananindeua, porém o cortejo terá uma parada em frente ao estádio da Curuzu, por volta das 10h45.

O advogado Antônio Maciel seria candidato à presidência do Paysandu na eleição do próximo dia 3 de dezembro, pela chapa “Reconstruir com Transparência”.