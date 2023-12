Dino diz que pretende manter redes sociais para cornetar Botafogo; vídeo

Flávio Dino, ministro da Justiça, aproveitou sua fala na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nessa quarta-feira (13), para cornetar a campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que acabou na 5ª posição após liderar por 31 rodadas.

Questionado por Sergio Moro (União Brasil-PR) se deixaria de “frequentar o Twitter como frequenta hoje”, Dino respondeu: “É claro que eu deixo a vida política em todas as dimensões, inclusive as redes sociais, não opinarei sobre temas políticos”.

“Preciso de algum lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Correia. São duas paixões inexplicáveis que eu tenho. No caso do Botafogo, preciso dizer em algum lugar que um time que lidera um Campeonato Brasileiro com 20 pontos não tem direito a ficar no 5º lugar”, emendou Dino em tom descontraído, ao defender que continuará utilizando o X (antigo Twitter) mesmo que seja aprovado para vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).