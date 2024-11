Dia de finados: Veja os jogadores que passaram por Remo e Paysandu que morreram na última década

O dia 2 de novembro é conhecido como o Dia de Finados, uma data dedicada a homenagear aqueles que já faleceram. Neste dia, os cemitérios recebem inúmeros visitantes que vão prestar suas homenagens nos túmulos de familiares e amigos. É um momento de reflexão e lembrança, quando as pessoas costumam levar flores e acender velas em memória dos entes queridos.

No contexto do futebol, especialmente no estado do Pará, alguns jogadores que marcaram a história do esporte local faleceram nos últimos dez anos. Entre esses atletas, muitos vestiram as camisas tradicionais do Remo e do Paysandu.



Ricardinho - Remo

O atacante Ricardo Paiva, o Ricardinho, de 22 anos, cria das categorias de base do Clube do Remo, foi morto junto com outros dois jovens, no dia 7 de outubro, em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém. O atleta atuou na equipe profissional em 2022 e também jogou pelo Santa Rosa, onde conquistou o acesso à elite do futebol paraense, em 2023. Na atual temporada foi emprestado ao Rio Branco-SP e retornou ao Remo.

(Foto: Reprodução / Instagram @_ricardinho07_)

Bruninho – Paysandu

O jogador Bruninho, de 23 anos, foi morto a tiros no mês de outubro de 2021, no bairro do Curió Utinga, em Belém. O atleta iniciou nas categorias de base do Paysandu e chegou a jogar profissionalmente pelo Papão, Bragantino-PA, além do Santos-AP, Sport Belém e defendeu a equipe do Picos-PI, seu último clube.

(Arquivo pessoal)

Danilinho – Remo

O jogador Danilinho, conhecido também como Danilo Caçador, morreu em 2018, aos 33 anos, quando defendia a equipe do Jazeirense-BA. Danilinho sofreu um infarto, quando treinava com a equipe. Ele recebeu atendimento médico, mas faleceu minutos depois de ter dado entrada no hospital. No Remo, Danilinho atuou na temporada de 2017 e entrou em campo cinco vezes com a camisa azulina, todas elas disputadas pelo Campeonato Brasileiro da Série C.

(Fábio Will / Ascom Remo)



Valdiram – Paysandu

O ex-jogador foi encontrado morto, na cidade de São Paulo (SP), no lugar popularmente conhecido como “Cracolândia”. Dependente químico e alcoólatra, Valdiram foi espancado até a morte por moradores de rua, por ter abusado de uma criança de apenas três anos. O jogador faleceu aos 37 anos e teve passagens pelo Vasco-RJ, Ituano-SP, CRB-AL, CSA-AL e Criciúma-SC passou pelo futebol do Catar e de Portugal e defendeu o Paysandu no ano de 2008.

(Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Sérgio Manoel – Paysandu

O meia faleceu em 2016, aos 27 anos, vítima de um acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense-SC. O sinistro ocorreu na Colômbia, quando a equipe catarinense iria jogar a final da Copa Sul-Americana. Sérgio Manoel teve passagens pelo Mirassol-SP, Coritiba-PR, Atlético-GO, Água Santa-SP e defendeu o Paysandu em 2015.

(Paula Sampaio / Arquivo O Liberal)

Aldivan – Paysandu e Remo

O maranhense Aldivan faleceu aos 36 anos, em 2012, decorrência de um tumor no cérebro. O lateral-esquerdo foi diagnosticado com o tumor e internado no dia 17 de outubro, ficou em coma e faleceu no dia 15 de novembro. Ele defendeu o Sampaio Corrêa-MA, CRB-AL, Ceará-CE, Náutico-PE, Fortaleza-CE e Salgueiro-PE. No Pará jogou pelo São Raimundo de Santarém, Águia de Marabá, além do Paysandu, nas temporadas 2008, 2009 e 2010 e o Remo nos anos de 2011 e 2012, sendo seu último clube da carreira.

(Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Leandro Reis – Remo

O volante Leandro Reis, de 19 anos, das categorias de base do Leão Azul, faleceu no ano passado vítima de moto, na cidade de Santa Izabelel (PA). O atleta foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua (PA), mas não resistiu aos ferimentos. Leandro Reis jogava de segundo volante e fazia vez ou outra a posição de meia-atacante.

(Arquivo pessoal)

Bruno Sá – Remo

O ex-zagueiro morreu em 2021, aos 41 anos, no Rio de Janeiro (RJ). Ele foi encontrado morto em um quarto de hotel. Ele estava acompanhado de uma pessoa, que informou que à Polícia que ele passou mal. O jogador teve passagem pelo Botafogo-RJ, Ceres-RJ e atuou pelo Remo em 2009.

(Marcelo Seabra/ Arquivo O Liberal)

Bruno Rangel – Paysandu

O atacante Bruno Rangel faleceu aos 35 anos vítima de um acidente aéreo com a delegação da Chapecoense-SC, em 2016. O mesmo voo vitimou o meia Sérgio Manoel, que também atuou pelo Paysandu. Bruno Rangel passou pelo futebol paraense e defendeu o Ananindeua em 2007 e i Águia de Marabá em 2009. No ano seguinte foi jogar pelo Paysandu, onde marcou nove gols em 12 partidas. Atuou também pelo Guarani-SP, Joinville-SC e futebol do Catar.

(Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)



Gil Cametá – Remo

O zagueiro Gil Cametá faleceu aos 28 anos em 2015, após um acidente de moto, na BR-422, próximo da cidade de Cametá (PA). A moto em que o jogador estava se chocou com outra motocicleta e Gil faleceu na hora. O zagueiro teve passagens pelo Remo em 2007, atuou pelo Goiânia-GO, Ananindeua, Paragominas, Vênus e Cametá, seu último clube.

(Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)