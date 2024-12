Deu Ruim! Veja quem são os piores jogadores de 2024 de Remo e Paysandu

O Núcleo de Esportes de O Liberal elegeu os melhores e piores jogadores de Remo e Paysandu na temporada 2024. Yony González, pelo Papão, e Ribamar, pelo Leão, foram apontados como os destaques negativos do ano.

A votação contou com a participação dos jornalistas Caio Maia, Nilson Cortinhas, Fábio Will, Aila Beatriz Inete, Luiz Guilherme Ramos e Vitor Castelo, além dos estagiários Andreia Santana e Pedro Garcia. Todos integraram a equipe de Esportes de OLiberal.com, que acompanhou de perto os dois clubes ao longo do ano.

Escolhas e justificativas

Yony González decepcionou no Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Yony González foi criticado pelo baixo custo-benefício de sua contratação. Chegou ao Paysandu cercado de expectativas, mas deixou Belém sem marcar gols e com apenas sete jogos disputados. Já Ribamar, do Remo, foi apontado pelas atuações abaixo do esperado em momentos decisivos, incluindo gols perdidos que marcaram negativamente sua passagem, apesar de ter balançado as redes três vezes em 36 partidas.

Ribamar ficou marcado no Remo pelos gols perdidos (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Temporada 2025 à vista

Com o fim da temporada 2024, os clubes já miram 2025. O Remo deu início à sua pré-temporada, enquanto o Paysandu retorna às atividades após o Natal. O Papão estreia no dia 12 de janeiro, contra a Tuna Luso, na Supercopa Grão-Pará. Já o Leão volta a campo no dia 18, enfrentando o São Francisco na primeira rodada do Parazão.