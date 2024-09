Yony González fala sobre falta de gols do Paysandu: 'Falta o capricho'

Neste sábado (14), o Paysandu enfrenta o Guarani, na Curuzu, pela 26ª rodada da Série B, às 17h. Além de ser a estreia de Márcio Fernandes no comando do time principal, vai ser mais uma oportunidade para o Paysandu marcar gols e vencer em casa. Yony González, atacante do Papão, acredita que falta o time ter mais "capricho" na hora de finalizar em direção ao gol. A declaração foi dada nesta sexta-feira (13), dia do último treino antes da partida.

"Nos três jogos em que tive oportunidade, percebi que a gente tem muita chance de marcar, mas falta o capricho para botar a bola para dentro", disse o atacante Bicolor. Yony estreou contra o Mirassol, no empate em 0 a 0, na 23ª rodada da Série B. No segundo turno inteiro, são dois gols marcados pelo Paysandu em seis jogos.

Yony cita a cobrança interna para mudar o momento do Papão, que não vence há nove jogos. "O grupo está se cobrando. Sabemos que precisamos ganhar. Estamos trabalhando, tentando melhorar o que está dando errado no jogo", afirmou.

Apesar dos poucos dias de trabalho, Yony González afirma que o Márcio Fernandes "veio para ajudar e passar confiança". Segundo o atacante, o grupo está "totalmente comprometido" e o Paysandu tem, contra o Guarani, a "oportunidade de conseguir os três pontos".

Cobrança

Com nove jogos sem vencer, a pressão aumentou na Curuzu. Além de Hélio dos Anjos, a torcida cobrou os jogadores após a derrota para o Amazonas. Para Yony, a cobrança é natural. "Nesse momento é normal o torcedor estar chateado com a situação. O grupo entende. Nosso trabalho é tentar fazer nosso melhor, colocar a ideia de jogo do treinador. Ganhar os três pontos", ressaltou o Colombiano.

Confiança

O experiente atacante de 30 anos demonstrou confiança e afirmou que o momento ruim "não vai durar para sempre", mas ressaltou que a equipe precisa mostrar algo diferente dentro de campo. Além disso, Yony González acredita que, com o apoio do torcedor, o Papão será o vencedor: "Vai ser um jogo difícil, mas vamos estar em casa. E sei que com o apoio do torcedor a gente vai conseguir os três pontos que estamos precisando."