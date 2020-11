Destaque recente do Flamengo, goleiro Hugo Souza termina noivado

Iluminado dentro de campo, Hugo Souza, goleiro do Flamengo, não está mais namorando. Ele e a farmacêutica Nathassia Brito terminaram o noivado há poucos dias. No perfil de ambos no Instagram, inclusive, a descrição do noivado foi até apagada, e Nathassia já não usa aliança.

Segundo amigos próximos do casal, a decisão não é definitiva, mas ambos precisam de tempo para assimilar tudo que vem acontecendo na vida de Hugo. As informações são do 'Extra'. No Flamengo, alguns jogadores já sabem sobre o término e dizem que Hugo está mais calado e triste. O goleiro e Nathassia estavam decorando a casa para que, em breve, retomassem os planos de casamento, adiados por conta da pandemia.

O casal ainda não morava junto devido ao desejo de realizar tudo dentro do "tradicional". Apesar do término do relacionamento, a amizade parece continuar, visto que Hugo continua curtindo as fotos da ex-noiva, mesmo após a separação.