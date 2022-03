Destaque do Águia, meia tem fratura confirmada e desfalca time contra o Paysandu; vídeo

Na classificação por 1 a 0 sobre o Castanhal, o Águia perdeu ainda no primeiro tempo o meia Wendell que, num lance involuntário - um choque com o zagueiro adversário Samuel -, lesionou o nariz. Ao O Liberal, o fisioterapeuta do clube, Willian Paixão, contou que foi confirmada uma fratura ainda mais grave que se esperava.

"Foi fechado o diagnóstico dele no mesmo dia do jogo. Foi para o hospital, fez uma tomografia e teve realmente uma fratura. Teve o que chamamos de fratura cognitiva, que são vários fragmentos ósseos, não foi só uma fratura de face. Vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica, que já está agendada. Ele deve internar no máximo domingo (27), para fazer a cirurgia na segunda-feira (28), aqui em Marabá mesmo", confirmou Willian. Veja o momento em que atleta se lesiona (a partir de 43:51).

Ainda durante a partida, Wendell deixou o gramado sangrando e foi levado de ambulância para um hospital de Belém, onde os exames foram realizados.

Desfalque no Parazão

Apenas após a cirurgia o clube terá uma previsão sobre o retorno de Wendell. Mas, segundo Willian, o jogador não deve retornar mais neste Campeonato Paraense. Com a ausência de um dos destaques do Águia, o técnico do Azulão, Wando Costa, perde um jogador importante para a reta final do estadual.

Com a ausência de Wendell, o provável substituto é o meia Nick, que entrou no lugar do meia após a lesão, contra o Castanhal.

Vale lembrar, o primeiro jogo entre Águia e Paysandu ocorre neste domingo (27), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira. A partida de volta será na quarta-feira (30), às 20h, na Curuzu. Ambos as partidas têm transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.