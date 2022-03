Adversário do Papão, Águia de Marabá possui no elenco ex-presidente e ídolos do Paysandu; veja a lista

O Águia recebe o Paysandu neste domingo (27), no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá (PA), pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paraense 2022. O jogo marca o reencontro de ídolos do Paysandu que hoje defendem as cores do Azulão marabaense.

O único clube do interior nas semifinais do Parazão possui seis membros entre comissão técnica e jogadores, que já vestiram a camisa do Paysandu.

Um deles é o ídolo Vandick Lima, que foi jogador do Papão conquistando títulos importantes com o manto alvicleste, além de ter sido presidente do clube bicolor nos anos de 2013 e 2014. No Azulão, Vandick foi o responsável pela montagem do atual elenco, já que ocupa o cargo de executivo de futebol, marcando a sua primeira experiência na área.

Outro que colecionou títulos com a camisa do Paysandu é o ex-atacante Albertinho. O ídolo bicolor está no Águia desde o início da competição e desempenha a função de auxiliar-técnico permanente da equipe marabaense.

Na preparação física do Águia está o Wellington Vero, que teve várias passagens pelo Paysandu e que esteve no clube no momento mais vitorioso do Papão, sempre ao lado de seu amigo Givanildo Oliveira.

Dentro de campo mais três jogadores já vestiram azul celeste na carreira. Destaque para o meia experiente Flamel, de 38 anos. Ele defendeu as cores do Paysandu na temporada 2008, ainda no início de carreira. Além do meio-campista Flamel, o meia Daniel Amora, de 34 anos e o meia-atacante Adauto, de 27, também foram jogadores do Paysandu, com Adauto atuando nas categorias de base.