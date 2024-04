Design de uniforme da seleção alemã será redesenhado por semelhança com símbolo nazista

O design do número 4 nas camisetas da seleção nacional da Alemanha será redesenhado por conta da semelhança com símbolos nazistas, segundo a DFB (Associação Alemã de Futebol), após a repercussão negativa entre os fãs de futebol, que fez a Adidas proibir as vendas das camisetas personalizadas com o número "44". Conforme um porta-voz da empresa de itens esportivos, o "44" do uniforme é semelhante ao símbolo das "Unidades SS", as maiores responsáveis pelos crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, consideradas, na época, unidades de elite do Partido Nazista.

O novo uniforme estreou durante a vitória amistosa sobre a França por 2 a 0, no mês passado. "A DFB verifica os números de 0 a 9 e depois submete os números de 1 a 26 à Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) para revisão. Nenhuma das partes envolvidas viu qualquer proximidade com o simbolismo nazista no processo de criação do design da camiseta", disse a DFB em comunicado.

"No entanto, levamos os comentários muito a sério e não queremos fornecer uma plataforma para discussões. Desenvolveremos um design alternativo para o número 4 e o coordenaremos com a Uefa", concluiu.

O mesmo uniforme de jogo se envolveu em uma outra polêmica pela escolha do rosa brilhante como cor para o segundo kit.

Os defensores dizem que a cor representa a diversidade do país. Mas os críticos afirmam que não essa não é a cor tradicional da Alemanha e foi introduzida apenas para arrecadar dinheiro para a DFB.

A Adidas fabrica as camisas alemãs desde 1950.

