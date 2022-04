Em partida da Série D, torcedor amazonense ostenta tatuagem com suposto símbolo nazista; veja

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem assistia a partida entre São Raimundo-AM e São Raimundo-RR, no último domingo, no estádio da Colina, em Manaus, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, um torcedor foi flagrado, ao tirar a camisa, com uma tatuagem de um símbolo que remete ao regime nazista.

Em suas costas, havia o desenho de uma águia, no mesmo formato da utilizada pelos alemães, em pé sobre uma base redonda. A águia foi escolhida pelo partido Alemão por ser um símbolo universal do poder e está colocada sobre uma base redonda com a suástica, que não aparece na tatuagem. Imediatamente, a imagem viralizou na internet e o próprio clube comentou.

Veja o post que denunciou o torcedor:

A cena foi compartilhada por um jornalista amazonense e logo repercutida pelo clube, que acabou vencendo a partida por 2 a 1. Através da mesma rede social, o São Raimundo-AM se manifestou na intenção de identificar o homem para, em seguida, puní-lo com o banimento definitivo dos jogos do clube, por apologia ao nazismo, o que é proibido pela legislação brasileira.

Veja a publicação do São Raimundo-AM:

"O São Raimundo condena veementemente toda e qualquer manifestação favorável àquilo que foi uma das maiores máculas da história mundial. Este indivíduo, uma vez identificado, não mais adentrará as dependências do estádio em dias de jogos do Tufão. Além disso, encaminharemos formalmente uma denúncia aos órgãos criminais para que haja a devida investigação e persecução penal".