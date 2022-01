Depois de casos de covid, presidente da comissão de arbitragem diz que infecções não atrapalham o início Parazão

Depois da finalização da pré-temporada dos árbitros da Federação Paraense de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira (CBF), dos 22 juízes que finalizaram os testes, foram registrados 11 casos de covid-19. Com o Campeonato Paraense marcado para iniciar dia 26 de janeiro, as infecções poderiam interferir no início da competição. Contudo, em contato com a equipe de OLiberal.com, o presidente da Comissão de Arbitragem da FPF disse que os casos não atrapalham o início do Parazão.

“Nenhuma influência no campeonato regional, pois temos 55 [árbitros] no total. Irá iniciar normalmente”, disse Lúcio Ipojucan.

Segundo o presidente, os 11 árbitros infectados estão assintomáticos e “tomando todos os cuidados necessários''.

O Parazão começa dia 26 de janeiro com três partidas confirmadas: o Paysandu encara o Bragantino às 21h30, na Curuzu; Ypiranga joga contra o Caeté e o Tapajós enfrenta o Independente.