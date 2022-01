Águia solicita à FPF mudança de mando de campo para Parauapebas na estreia do Parazão

O Águia de Marabá deve enviar, nesta segunda-feira (17) um ofício à Federação Paraense de Futebol (FPF) solicitando a mudança no mando de campo na primeira partida do Campeonato Paraense. O Azulão deverá mandar a estreia na competição no estádio Rosenão, em Parauapebas. A informação foi confirmada à reportagem de O Liberal pelo executivo de futebol do Águia, Vandick Lima.

De acordo com o dirigente, as cheias no Rio Tocantins, que já afetaram mais de 1.700 famílias em Marabá, chegaram ao estádio Zinho Oliveira, casa do Águia. Com isso, o estádio ficou alagado e não tem condições de receber partidas de futebol.

O clube, por conta disso, recorreu ao Parauapebas, equipe da cidade vizinha, e fez um acordo para utilizar o estádio Rosenão como mando de campo no estadual. O Águia, inclusive, já disputou uma partida no local neste ano, em amistoso de pré-temporada.

Segundo Vandick Lima, o pedido de mudança de mando deve ocorrer somente para esta rodada. A solicitação de alteração em demais partidas do Águia em casa dependerá do ritmo das chuvas na região e da condição do estádio.

O Águia estreia no Campeonato Paraense na quinta-feira (27), às 18h, contra a Tuna Luso.