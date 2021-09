Depois da eliminação da Série D, volante do Castanhal fala sobre o futuro no clube

Depois da eliminação no mata-mata da Série D, o volante Ricardo Capanema falou sobre uma possível renovação com o Castanhal. O jogador de 36 anos chegou ao Japiim em maio deste ano para a disputa da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Pelo clube, Capanema fez apenas oito jogos, já que logo no início da competição sofreu uma lesão muscular.

“Essa semana vou ter uma conversa com o presidente Helinho Júnior sobre uma possível renovação. Infelizmente, no começo da Série D fiz três jogos e tive uma lesão grave na coxa, pude voltar antes do mata-mata, mas a gente sabe que (se) ficar muito tempo fora, perde um pouco o ritmo de jogo. O importante é que eu voltei para ajudar a equipe em alguns jogos. Esperamos conversar e quem sabe permanecer. Tenho muito a dar ao Castanhal ainda”, relatou o jogador.

Capanema falou sobre a saída prematura do Japiim da Série D. Segundo ele, nos jogos contra o Moto Club-MA, o aurinegro teve desempenho abaixo do que apresentou ao longo do campeonato, o que não poderia ter acontecido na fase de mata-mata. Agora, o Castanhal se prepara para a Copa Verde, que começa em outubro.

“Agora é levantar a cabeça, tem a Copa Verde, que eu já disputei três vezes, fui campeão uma vez e (tenho) dois vice pelo Paysandu. É uma competição muito boa, dá uma vaga para o campeão nas oitavas de finais da Copa do Brasil, isso é muito importante para o clube", frisou o volante.

Esta será a primeira vez que o Japiim da Estrada vai disputar o torneio regional no atual formado, retomado em 2014. Antes, o Castanhal teve uma participação na extinta Copa Norte, em 2000.

"Sabemos que têm várias equipes de qualidade, mas o Castanhal está muito bem, tem vários jogadores de muita categoria, a diretoria está fazendo muito bem seu papel, está pagando em dia e isso é fundamental. Esperamos fazer um bom campeonato e quem sabe chegar a uma final e ser é campeão”, concluiu Ricardo Capanema.

A estreia do Castanhal na Copa Verde será no dia 13 ou 14 de outubro, contra o Fast Clube, do Amazonas. Caso avance, enfrenta o São Raimundo-RR, que foi seu adversário na Série D.