Três jogadores deixam Castanhal após eliminação na Série D

Pelo menos três jogadores pediram dispensa do Castanhal após o clube ser eliminado na primeira fase de mata-mata da Série C. Os atletas que estão fora do clube são: o goleiro Jader, o meia Renato Henrique e o volante Willians. Todos rescindiram contratos com o clube em comum acordo nesta segunda-feira (20).

A equipe do interior do Pará se reapresenta na próxima segunda-feira (27). O clube, agora, se prepara para a disputa da Copa Verde, que deve começar entre os duas 13 e 14 de outubro.

Na competição regional, o primeiro adversário do Japiim será o Fast Clube-AM. Ambas as equipes, inclusive, já se enfrentaram duas vezes na Série D deste ano. O Japiim saiu vitorioso em ambas as partidas.

Caso se classifique às oitavas de final, o Castanhal vai encarar o São Raimundo-RR.