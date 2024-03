Democrata x Patrocinense: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (18) pelo Campeonato Mineiro

Democrata x Patrocinense disputam hoje, segunda-feira (18/03), a 2° rodada de rebaixamento do Campeonato Mineiro. O jogo ocorre às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares (MG). Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Democrata x Patrocinense ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela NSports, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase do Campeonato Mineiro, Democrata ficou na lanterna do Grupo C com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Depois, o time perdeu para Ipatinga por 4 a 3.

Já Patrocinense foi o 3° colocado do mesmo grupo e acumulou 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A equipe ainda não jogou pelas rodadas de rebaixamento.

Democrata x Patrocinense: prováveis escalações

Democrata: Luis Augusto; Weslen, Rafael Caldeira, Lula, Wender, Alemão, Richard e Bruninho, Pedro Oliveira, Thiago André e Gutinho. Técnico: Wladimir Araújo.

Patrocinense: Denison; Hudson, Iago Mendonça, Léo Alves e Aílton; Guilherme, Matheus Santos, Luan e Caiuby; Caíque e Jackson. Técnico: Célio Lúcio.

FICHA TÉCNICA

Democrata x Patrocinense

Campeonato Mineiro

Local: Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares (MG)

Data/Horário: 18 de março de 2024, 20h30