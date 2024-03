Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (18/03) pelo Brasileirão Feminino

Grêmio x Corinthians disputam hoje, segunda-feira (18/03), a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição do Campeonato Brasileiro feminino, Grêmio ficou em 9° lugar com 6 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Durante seus últimos jogos, todos em 2023, a equipe perdeu a final do Campeonato Gaúcho e acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Corinthians foi o campeão da última edição da competição e, nessa, acumulou 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 2024, o time feminino do Corinthians eliminou Internacional, Ferroviária e Cruzeiro na Supercopa do Brasil, conquistando o título.

Grêmio x Corinthians: prováveis escalações

Grêmio: Lorena; Natane, Brito, Mónica Ramos e Sinara; Jessica Peña, Dudinha e Rafa Levis; Giovaninha, Ludmila e Dani Ortolan. Técnico: Thaissan Passos.

Corinthians: Kemelli; Isabela, Tarciane, Mariza e Tamires (Yasmin); Ju Ferreira, Yayá e Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Jaque e Milenne. Técnico: Lucas Piccinato.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Feminino

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS)

Data/Horário: 18 de março de 2024, 20h