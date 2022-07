Definidos os 32 clubes classificados para o mata-mata da Série D; veja os confrontos

A Série D do Campeonato Brasileiro definiu os 32 clubes classificados para a segunda fase da última divisão nacional. Os representantes do Pará na competição nacional, Castanhal e Tuna Luso Brasileira, foram eliminados no grupo 2 e deram adeus ao campeonato nacional. Clubes tradicionais do futebol brasileiro ainda estão vivos na luta pelo sonho do acesso à Série C, como Santa Cruz-PE, América-RN, ASA-AL, Paraná-PR e Caxias-RS.

VEJA MAIS

Confira os classificados por grupo

Grupo 1: Amazonas-AM, Rio Branco-AC, São Raimundo-AM e São Raimundo-RR

Grupo 2: Moto Club-MA, Tocantinópolis-TO, Pacajus-CE e Juventude Samas-MA

Grupo 3: Retrô-PE, América-RN, Sousa-PB e Afogados-PE

Grupo 4: ASA-AL, Largarto-SE, Jacuipense-BA e Santa Cruz-PE

Grupo 5: Brasiliense-DF, Anápolis-GO, Costa Rica-MS e Operário VG-MT

Grupo 6: Pouso Alegre-MT, Bahia de Feira-BA, Real Noroeste-ES e Nova Venécia-ES

Grupo 7: São Bernardo-SP, Paraná-PR, Portuguesa-RJ e Oeste-SP

Grupo 8: Caxias-RS, Aimoré-RS, FC Cascavel-PR e Azuriz-PR

Veja os confrontos mata-mata da segunda fase

Juventude Samas-AM x Amazonas-AM

Sousa-PB x Largarto-SE

São Raimundo-AM x Tocantinópolis-TO

Santa Cruz-PE x Retrô-PE

São Raimundo-RR x Moto Club-MA

Jacuipense-BA x América-RN

Pacajus-CE x Rio Branco-AC

Afogados-PE x ASA-AL

Nova Venécis-ES x Brasiliense-DF

Portuguesa-RJ x Aimoré-RS

Costa Rica-MS x Bahia de Feira-BA

Azuriz-PR x São bernardo-SP

Real Noroeste-ES x Anápolis-GO

Oeste-SP x Caxias-RS

Operário VG-MT x Pouso Alegre-MT

FC Cascavel-PR x Paraná-PR