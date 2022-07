Castanhal perde para o Moto Club-MA e é eliminado da Série D 2022

O Castanhal perdeu para o Moto Club-MA na tarde deste domingo (17) por 2 a 0 e deu adeus à Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Japiim da Estrada na sexta colocação do Grupo A2, fora da zona de classificação à próxima etapa do torneio.

O gol da partida foi marcado logo nos primeiros minutos de jogo. Aos sete minutos, Cleitinho recebeu dentro da área e bateu para o gol na saída de Axel. A partir disso, o Japiim tentou buscar a virada, mas não teve sucesso. No final, Eliomar marcou o segundo do rubro-negro maranhene e eliminou a equipe aurinegra da Quarta Divisão.

Esta é a segunda vez que o Castanhal é eliminado na Série D, a primeira ainda na primeira fase. Em 2021, o Japiim fez uma campanha de destaque na primeira fase, mas acabou eliminado nos mata-matas para o mesmo Moto Club-MA.

Paraenses eliminados

O resultado fez com que o Castanhal se juntasse à Tuna no "grupo dos eliminados" na Série D. A Águia do Souza, que já não tinha chances de classificação desde a 10ª rodada, venceu o Tocantinópolis-TO, em Belém, mas terminou a competição na vice-lanterna do grupo.

A eliminação do Japiim da Estrada também compromete o calendário da equipe para a próxima temporada. Como não conseguiu vaga na Série D do ano que vem pelo Campeonato Paraense, o Castanhal não deve disputar nenhuma competição profissional no segundo semestre de 2023.