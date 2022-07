Com 'placar bailarino', Tuna vence Tocantinópolis e larga lanterna da Série D na última rodada

Já eliminada da Série D do Brasileirão, a Tuna se despediu do torneio em grande estilo. A equipe cruzmaltina venceu o Tocantinópolis, vice-líder do Grupo A2 do torneio, por 5 a 3 no estádio do Souza, em Belém. O placar elástico foi construído com fortes doses de emoção, com gols nos últimos minutos.

Apesar do resultado final ser cruzmaltino, quem abriu o placar foi o Tocantinópolis, aos 16 minutos. Ainda na primeira etapa, aos 39, a Tuna deu o troco e o atacante Jayme empatou a partida.

A "loucura" no placar ocorreu apenas na etapa final. Quase em sequência, Fernando e Kayque marcaram aos 9 e 15 minutos. Na reta final, Bambelo e Wanderson empataram para o Tocantinópolis, aos 36 e 41.

A virada veio apenas nos acréscimos. Lukinha marcou o quarto, aos 48 minutos, e Igor fez o quinto, aos 51, dando números finais ao jogo.

A vitória fez com que a Tuna "largasse" a última posição do torneio. A equipe cruzmaltina terminou o Grupo A2 com 13 pontos, empatado com o 4 de Julho, mas com uma vitória a mais que o adversário, primeiro critério de desempate adotado na competição.