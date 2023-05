Defesa pretende recorrer da decisão que baniu Romário do futebol

A defesa de Romário, que foi banido do futebol por envolvimento no esquema de manipulação de resultados sob investigação, vai recorrer da decisão decretada em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última segunda-feira (29).

O jogador foi banido do futebol e multado em R$ 25 mil. O advogado Odair Meneses, que faz a defesa do jogador, afirmou que vai recorrer pedindo a anulação da pena e da multa.

“Vai haver recurso no Pleno contra essa decisão para impugnar a aplicação da multa e também a pena de eliminação”, afirmou o advogado.

Outro ex-jogador do Vila Nova, Gabriel Domingos, foi suspenso por 720 dias e multado em R$ 15 mil.

Romário e Gabriel são os primeiros jogadores julgados por participação no esquema de manipulação de resultados investigado na operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás.

O caso

A investigação apontou que Romário recebeu dinheiro dos apostadores para cometer um pênalti contra o Sport, na última rodada da Série B do ano passado. Com isso, Romário passou a procurar outros atletas para participarem da fraude.

Quando a operação foi deflagrada, em 14 de fevereiro, a informação inicial era de que Gabriel teria apenas emprestado a conta bancária utilizada no repasse do dinheiro. Porém, o MP-GO afirmou ter concluído que o atleta tem envolvimento maior no caso.

Tanto Romário como Gabriel são réus na Justiça. Ambos tiveram seus contratos rescindidos pelo Vila Nova.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)