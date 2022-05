De olho no mercado de transferências, Flamengo 'sonda' meia da Inter de Milão; veja

Disposto a fazer uma contratação de peso no mercado europeu, o Flamengo segue à procura de um nome forte para compor o meio-campo no restante da temporada. No entanto, no próximo mês encerra a janela de transferências do futebol europeu e antes disso, o rubro-negro carioca deseja contar com um nome de peso do futebol italiano, mas pode esbarrar num empecilho financeiro.

Um dos nomes mais cotados é o do meio-campista Arturo Vidal, de 34 anos, atualmente na Inter de Milão. O vínculo do atleta com o time italiano termina no mês de junho, fato que pode ajudar na contratação, depois que representantes do meia entraram em contato com o Mengão. O que teria pesado para seguir adiante no acerto são os salários elevados pedidos por Arturo.

SAIBA MAIS



Segundo levantamento do Guia do Boleiro, O chileno teria feito uma pedida salarial em torno de R$ 1,5 milhão por mês, uma quantia muito elevada para um atleta de 34 anos. A contraposposta do Flamengo teria sido de até R$ 1 milhão, o que ainda sim pode ser um risco devido a idade do meia.

Assim, a negociação entre as partes pode esfriar. O mais provável até aqui, segundo especula-se no mercado da bola, é que Arturo Vidal não vista a camisa do rubro-negro carioca em 2022.