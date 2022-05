Em jogo de duas viradas, Inter vence Juventus na prorrogação e garante título da Copa Itália

A Inter de Milão venceu a Juventus por 4 a 2 na final da Copa Itália de 2022. A partida, disputada no estádio Olímpico de Roma, encerrou um jejum de 11 anos da equipe milanista sem levantar a taça da competição. A vitória da Inter foi construída na prorrogação, após duas viradas.

Agora, a Inter de Milão vai tentar a dobradinha com o título do Campeonato Italiano. Mas, nesse caso, o desafio não é pequeno. Faltando duas rodadas, a equipe está em segundo lugar, com 78 pontos, dois a menos que o rival Milan.

O jogo

A Inter de Milão não foi a equipe que mais atacou no primeiro tempo, mas saiu em vantagem no intervalo. Graças ao gol de Barella em bonito chute de fora da área, logo aos seis minutos, e também graças ao goleiro Handanovic, fundamental nos momentos de maior pressão da Juventus. O goleiro esloveno fez pelo menos duas grandes defesas, em chute cruzado do sérvio Vlahovic e em cabeçada do holandês De Ligt.

No segundo tempo, a decisão pegou fogo e a Juventus virou em seis minutos. O brasileiro Alex Sandro empatou em chute de fora da área, que teve leve desvio em Morata e atrapalhou Handanovic. Logo depois, Vlahovic avançou em contra-ataque, o goleiro da Inter defendeu o primeiro chute mas o próprio camisa 7 da Juve marcou no rebote. As duas equipes se entregavam em cada disputa de bola, e a tensão crescia no Estádio Olímpico. Até que, em uma disputa na área, Lautaro Martínez caiu ao sofrer a marcação dupla de Bonucci e De Ligt. Çalhanoglu cobrou o pênalti com categoria e empatou novamente: 2 a 2.

Na prorrogação, a Inter de Milão garantiu o título logo nos primeiros minutos. Após ser avisado pelo VAR de uma entrada de De Ligt em De Vrij, o árbitro marcou pênalti para a Inter, e Perisic converteu com categoria, aos oito minutos. Apenas três minutos depois, com espaço para o contra-ataque, a Inter chegou aos segundo, de novo com Perisic, que acertou um bonito chute cruzado, no canto esquerdo de Perin. Com a Juve desnorteada, o time milanês só precisou controlar o jogo até o apito final.