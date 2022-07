Cristiano Ronaldo falta treino no Manchester United pela terceira vez e cresce rumores de saída

O atacante Cristiano Ronaldo faltou ao terceiro treino seguido do Manchester United, segundo a imprensa inglesa. Na segunda e terça-feira o atleta também não participou das atividades no CT do clube, mas o jogador disse que não foi para a representação por questões familiares. A ausência do camisa 7 aumenta os rumores sobre a saída do time.

Cristiano Ronaldo já afirmou e comunicou que deseja ir para outro clube para disputar a Champions League. Até o momento, times como o Chelsea, Bayern de Munique e Napoli demonstraram interesse pelo jogador.

O empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, já esteve em contato com dirigentes dos clubes para discutir as possíveis propostas.

No entanto, mesmo com o desejo do jogador de sair do Manchester United, a equipe inglesa não pretende abrir mão dele. O contrato de Cristiano Ronaldo com o clube é até 2023.

O atacante retornou ao Manchester United após cerca de 13 anos. O time foi o primeiro clube do jogador após a saída do futebol português. Depois disso, Cristiano Ronaldo ficou nove temporadas no Real Madrid e três na Juventus.

Na temporada 2021/2022, o atacante fez 38 jogos e marcou 24 gols pela equipe inglesa.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)