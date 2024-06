Criciúma x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (22/06) pelo Brasileirão

Criciúma x Botafogo disputam hoje, sábado (22/06), pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Criciúma x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo acumula 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos pelo Brasileirão.

Já Criciúma soma um total de 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados e 15 gols sofridos.

Criciúma x Botafogo: prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Newton e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

Botafogo: John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Óscar Romero; Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

FICHA TÉCNICA

Criciúma x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 22 de junho de 2024, 16h