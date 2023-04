Criciúma x Avaí: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (28/04) pela Série B do Brasileiro

As equipes Criciúma x Avaí disputam nesta sexta-feira (28/04) a 3° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Criciúma x Avaí ao vivo?

A partida Criciúma x Avaí poderá ser assistida pela SporTV 3 e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Criciúma x Avaí chegam para o jogo?

Até agora, Criciúma soma uma vitória de 2 a 0 contra Tombense e outra de 2 a 1 contra Ponte Preta.

Já Avaí passou por uma derrota para Guarani por 4 a 1 e uma vitória de 1 a0 sobre Mirassol.

Prováveis Escalações

Avaí: Caíque França; Luiz Felipe, Edson, Artur e Júnior Tavares; Felipe Amaral, Ramon Carvalho (Weverton ou Samuel Andrade), Matheus Jesus e Elvis; Pablo Dyego e Jeh. Técnico (interino): Felipe Moreira.

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Walisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Fabinho e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

FICHA TÉCNICA

Criciúma x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 28 de abril de 2023, 19h